À l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance d’Albert Camus, le 7 novembre 1913, Joël Calmettes a parcouru la planète pour rencontrer des lecteurs d’Albert Camus.

Le résultat est formidable : dans Vivre avec Camus se côtoient un poseur de parquet canadien, un apprenti pâtissier algérien, une gendarme française, un humanitaire allemand, un ancien condamné à mort américain…

Certains ont vu le cours de leur vie changer après avoir lu L’étranger ou Le mythe de Sisyphe, d’autres y puisent l’énergie de chaque jour, d’autres encore lui vouent un véritable culte. Invitée surprise de ce documentaire, la chanteuse Patti Smith confie qu’elle revient souvent à Camus, quand elle arrête les tournées et s’isole pour écrire de nouvelles chansons. Ces témoignages sensibles permettent de dessiner les contours d’une œuvre qui n’a cessé de placer l’homme au centre, un homme confronté au désordre du monde moderne, qui cherche sans relâche – et avec lucidité – à donner un sens à sa vie. Sans le savoir, ces passionnés rendent à Camus le plus bel hommage qu’un écrivain puisse espérer : voir ses mots prendre vie.

Mêlant rencontres avec des lecteurs, archives et extraits de lectures de textes, le film s’affirme comme un voyage de découverte dans l’œuvre de Camus.

Un film de Joël Calmettes

