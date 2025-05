Conférence

La littérature coréenne occupe une place de plus en plus grande en France dans nos librairies et nos bibliothèques. Désormais, les écrivains coréens comptent dans le concert des littératures étrangères avec des œuvres de plus en plus traduites et éditées.

Leurs thèmes de prédilection ? La quête de l’amour, les menaces sur la planète, l’insécurité, les difficultés des relations dans un pays marqué par le confucianisme le plus rigide…