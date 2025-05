Podcast

Charles d’Orléans, figure marquante du XVe siècle, incarne à lui seul l’esprit poétique et les tourments d’une époque de bouleversements. Né en 1394 à Paris, ce prince de la maison d’Orléans, fils de Louis d’Orléans et de Valentine Visconti, est à la fois héritier d’une lignée prestigieuse et victime des conflits dynastiques qui marquent la France médiévale. Dès sa jeunesse, il est plongé dans les intrigues politiques et les rivalités familiales, notamment après l’assassinat de son père en 1407, un acte qui exacerbe la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Cet événement tragique jette Charles dans un monde où la violence et la trahison règnent en maîtres, un monde où ses ambitions politiques seront souvent contrariées.