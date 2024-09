Podcast

Hadewijch d’Anvers était une mystique flamande née quelque part entre 1210 et 1260. Son nom d’origine est inconnu, « Hadewijch » étant le nom qu’elle a adopté en référence à Sainte Hadewijch, et « d’Anvers » indiquant qu’elle a probablement vécu dans cette région de Belgique. Elle était une figure centrale du mouvement mystique qui a fleuri dans les Pays-Bas au XIIIe siècle.

Peu de détails sont connus sur sa vie personnelle. On pense qu’elle était une femme issue de la noblesse ou de la classe marchande, et qu’elle a probablement reçu une éducation solide, incluant la littérature, la théologie et la philosophie de son époque.

Hadewijch est surtout célèbre pour ses écrits mystiques, qui comprennent des lettres, des poèmes et un traité théologique. Elle a écrit en moyen néerlandais, une langue vernaculaire de l’époque, ce qui était assez inhabituel pour une femme de son statut social. Ses écrits sont profondément influencés par sa foi chrétienne, ainsi que par les courants mystiques et philosophiques de son temps.

Elle a exploré des thèmes tels que l’amour divin, la communion avec Dieu, la nature de l’âme et le chemin de la perfection spirituelle. Ses textes expriment une intense recherche de l’union mystique avec Dieu, où l’amour joue un rôle central. Elle décrit souvent son expérience mystique en termes poétiques et passionnés, utilisant une langue riche en images et en métaphores.

Hadewijch a également été associée au mouvement béguinal, un mouvement de femmes laïques dévouées à une vie de piété et de service communautaire, bien qu’elle n’ait pas été formellement associée à un béguinage. Sa contribution à la spiritualité chrétienne médiévale a été significative, influençant d’autres mystiques et théologiens de son époque et au-delà.

Bien que son œuvre ait été relativement méconnue pendant plusieurs siècles après sa mort, elle a été redécouverte et appréciée à partir du XIXe siècle, suscitant un regain d’intérêt pour son travail et son impact sur la spiritualité chrétienne médiévale. Aujourd’hui, elle est reconnue comme l’une des grandes voix de la mystique médiévale.