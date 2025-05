Documentaire

De nombreux Européens en quête de sens et de spiritualité cherchent des réponses dans la religion. Certains se tournent vers le soufisme, un courant mystique de l’islam. Des chrétiens convertis à l’islam sont ainsi de plus en plus nombreux à s’installer dans le sud de l’Espagne.

Dernier bastion des Maures au XVe siècle, la cité andalouse d’Orgiva est devenue un lieu de pèlerinage pour de nombreux Européens adeptes du soufisme. Tant et si bien qu’elle connaît une véritable renaissance islamique. Artur Ruik, un Germano-polonais qui a pris le nom d’Hamza depuis sa conversion à l’islam, a lui aussi décidé de sauter le pas et de quitter Vienne pour s’installer à Orgiva avec sa femme Asma et leur fille Choukria. La famille aspire à une vie teintée de spiritualité auprès de musulmans modérés qui partagent la même vision des choses. Cependant, des désaccords se font jour au sein de la communauté musulmane, qui représente désormais 10 % de la population d’Orgiva.

Christian, ancien Berlinois de 52 ans qui s’appelle Youssouf depuis sa conversion, reproche à la communauté soufie d’avoir basculé dans le folklore, alors qu’il juge indispensable de suivre les préceptes du Coran pour s’épanouir pleinement dans l’islam – une conception de la doctrine religieuse qu’il essaie de transmettre à Orgiva. La vloggeuse Paloma Ruiz Almodovar, descendante directe des derniers Maures de Grenade, est la première de sa famille à avoir embrassé la religion islamique depuis la conversion au christianisme de ses ancêtres au XVe siècle. À travers ses publications engagées, l’influenceuse soutient la communauté musulmane du sud de l’Espagne. Elle est convaincue que, même aujourd’hui, le Coran peut apporter des réponses à toutes les questions existentielles et qu’il n’est pas antinomique avec le féminisme.

Reportage (Allemagne, 2023, 31mn)

