Documentaire



Les expériences de personnes européennes converties à l’Islam sont au cœur du sujet, avec un focus sur des individus en France et au Royaume-Uni. Le récit met en lumière leurs parcours spirituels, les défis d’intégration de leur nouvelle foi avec leurs origines culturelles, ainsi que les réactions sociales et familiales face à leur conversion. Sont également abordées les perceptions de l’Islam en Europe, les dynamiques au sein des communautés musulmanes, et l’intersection des identités culturelles et religieuses, soulignant la complexité et les luttes personnelles liées à l’adoption d’une nouvelle foi dans une société majoritairement non-musulmane.