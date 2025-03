Documentaire

Annonces est une plongée intellectuelle et sensorielle dans les récits des Annonces faites à Hagar, Sarah et Marie, issues des textes fondateurs des grandes religions monothéistes.Sept femmes, chacune experte dans un domaine – mythologie, histoire de l’art, poésie, psychanalyse, théologie – déconstruisent et réinterprètent ces récits à la lumière de leur propre vécu et des symboles qui les traversent.Entre images et paroles, le film interroge la naissance du sacré, le pouvoir des mots et la séduction des représentations.Annonces est un voyage où la pensée devient mouvement, la parole devient image, et l’histoire devient intime.

Réalisation : Nurith Aviv