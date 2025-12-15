Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Hôpitaux : quelle place pour la spiritualité dans les soins ? Les hôpitaux universitaires de Genève ont récemment inauguré un « espace de ressourcement » au cœur de l’hôpital. Une salle commune...

Podcast D’où vient la fête de Pâque(s) ? La fête de Pâque (au singulier) et Pâques (au pluriel) ont des origines distinctes mais partagent une symbolique commune...

Podcast Qu’est-ce qu’une religion ? Qu’est-ce qu’une religion ? Storiavoce vous propose de sortir quelque peu du sillon de l’histoire, sans l’abandonner tout à...

Podcast Wang Wei – L’homme dans la montagne vide Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers...

Podcast David David est ce guerrier, ce poète, cet homme sensuel que la Bible nous dépeint dans les Livres de Samuel...

Documentaire Le zoroastrisme, religion du feu Le zoroastrisme est une religion vieille de plusieurs millénaires qui a joué un rôle important dans la construction des...

Documentaire La planète, une « zone à défendre » pour les Eglises ? Dans le petit village de Kolbsheim en Alsace, une pasteure harangue les policiers venus évacuer les militants zadistes qui...

Conférence Dieu existe-t-il ? Un athée et un croyant débattent La religion a-t-elle encore un avenir en France ? D’un côté, Thomas C. Durand, animateur de la chaîne La...

Documentaire Bars catholiques, l’Église hors les murs Depuis plusieurs années, les bars catholiques fleurissent un peu partout en France. Quel est le fondement de ces lieux,...

Documentaire Mormons vs Amish : deux visions religieuses extrêmes Aux États-Unis comme ailleurs, certaines communautés religieuses fascinent autant qu’elles déconcertent. Mormons et Amish partagent une foi inébranlable, mais...

Documentaire L’évangélisme en France, la folle ascension La foi évangélique, dominante aux Etats-Unis, est une branche du protestantisme. Aujourd’hui, dans le monde, un chrétien sur quatre...

Documentaire Les promesses de l’Indonésie Ce film nous présente la situation indonésienne telle qu´elle est vécue par les communautés chrétiennes et musulmanes. De Jakarta...

Documentaire Les Xavières, des femmes en prise avec le monde Née en 1921, la Xavière, une congrégation religieuse apostolique de spiritualité ignacienne (jésuite), a été reconnue officiellement en 1963...

Documentaire Le Coran, aux origines du livre Livre fondateur de l’islam, le Coran est vénéré par un milliard de fidèles. Recueil de la parole de Dieu,...

Documentaire Visages de l’islam (3-4) Pacifisme et violence \r

Si la communauté musulmane compte 1,5 milliard d’individus et tire unanimement sa foi du Coran, l’islam n’est pas vécu...

Documentaire Se convertir à l’Islam De nombreux Européens en quête de sens et de spiritualité cherchent des réponses dans la religion. Certains se tournent...

Documentaire Le Dalaï Lama Ce documentaire est le portrait d’un homme exceptionnel, d’un peuple contraint à l’exil et d’une religion séculaire empreinte de...

Documentaire Notre-Dame d’Aiguebelle : la boisson tonifiante des moines cisterciens Située en plein cœur de la Drôme provençale, Notre-Dame d’Aiguebelle est l’une des plus anciennes abbayes cisterciennes de France....

Documentaire Le père Grégoire: la voie vers la Lumière A l’occasion des 50 ans de la mort du père Grégoire Krug (1907 – 1969), KTO diffuse un documentaire...