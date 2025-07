Podcast

Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée chrétienne et de la philosophie occidentale. Originaire de l’actuelle Algérie, Augustin est surtout connu pour ses œuvres majeures, notamment « Les Confessions » et « La Cité de Dieu ». Converti au christianisme après une jeunesse marquée par une quête spirituelle intense, il devient évêque d’Hippone (aujourd’hui Annaba) et joue un rôle crucial dans la défense et la propagation de la foi chrétienne face aux diverses hérésies de son époque, en particulier le manichéisme et le pélagianisme. Augustin est également célèbre pour ses contributions à la théologie, à la philosophie morale et à la doctrine de la grâce divine, jetant les bases de la pensée théologique occidentale médiévale et influençant profondément des penseurs ultérieurs tels que Thomas d’Aquin et Martin Luther. Sa recherche passionnée de la vérité et son exploration des questions de libre arbitre, de temps et d’éternité continuent à susciter un intérêt et un débat considérables dans le domaine de la philosophie et de la théologie jusqu’à nos jours.