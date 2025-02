Documentaire

Que deviennent les prêtres à l’âge de la retraite ? Comment vivent-ils cette nouvelle étape de leur sacerdoce ? Ce film présente 6 prêtres retraités qui ont fait des choix de vie différents, en fontion de leur âge et de leur état de santé. Le père Jacques, 95 ans, a décidé de rester dans sa paroisse rurale. Le père Daniel, 87 ans, s’est installé dans un foyer pour continuer à vivre auprès de laïcs. Le père Alain, 78 ans et le père François, 77 ans, jeunes retraités, sont les premiers locataires de la Maison de Béthanie un nouveau lieu aménagé par le diocèse d’Orléans. Le père Louis, 90 ans, et le père Guy, 93 ans, ont quant à eux intégré un établissement pouvant accueillir des personnes dépendantes. Autant de réalités différentes que nous découvrons avec chacun d’eux ainsi qu’avec les professionnels et les bénévoles qui les entourent. Un documentaire réalisé par Jean-Yves Philippe. COPRODUCTION KTO/ LES FILMS D’UN JOUR