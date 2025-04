Conférence

Dans un contexte mondial marqué par des guerres, conflits et crises, quatre figures éminentes du dialogue interreligieux en France, représentant des trois religions monothéismes (le judaïsme, le christianisme et l’islam) se réunissent pour échanger sur les grandes bouleversements de notre époque et contribuer à la recherche de solutions communes.

Le Grand Rabbin de France, Ham Korsia, Mgr Dominique Blanchet, Évêque, Christian Krieger, Pasteur, et Chems-Eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris, apporteront leurs perspectives uniques sur des sujets cruciaux tels que la paix, la solidarité, la spiritualité et le rôle des religions dans le monde contemporain.

Intervenants :

Ham Korsia, Grand Rabbin de France depuis 2014, est reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la lutte contre l’antisémitisme. Il est également membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

Mgr Dominique Blanchet, Évêque de Créteil, joue un rôle important dans l’Église catholique, notamment sur les questions de justice sociale et d’intégration. Il est vice-président de la Conférence des évêques de France.

Christian Krieger, Président de la Conférence des Églises européennes et pasteur de l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine, défend activement les droits de l’homme et le dialogue œcuménique.

Chems-Eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris, est un juriste engagé pour la tolérance, la paix, et le dialogue entre les cultures. Il est également un acteur clé dans la lutte contre l’islamophobie en France.