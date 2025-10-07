Documentaire

Qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Aussi vieille que l’humanité, la question occupe une place centrale dans toutes les cultures du monde et a inspiré d’innombrables artistes au fil des siècles. En Égypte antique, l’au-delà était considéré comme aussi important que la vie terrestre, voire davantage. Dans le christianisme, la mort est suivie de la résurrection du défunt et du Jugement, qui aboutit soit au salut de l’âme, soit à à sa damnation éternelle, si bien qu’en Europe médiévale la plus grande crainte des croyants était de mourir brutalement sans avoir fait la paix avec Dieu. Pour les juifs comme pour les musulmans, le corps du défunt doit être préservé pour pouvoir passer dans l’au-delà et se présenter devant son créateur. Quant aux Grecs et aux Romains de l’Antiquité, c’est à travers la mythologie qu’ils représentent la mort. Un fleuve sépare les Enfers du monde des vivants, que le passeur Charon fait traverser aux défunts dans sa barque. Un passionnant tour du monde de la mort, des rituels d’adieux et des différentes conceptions de l’au-delà.

Documentaire de Sebastian Scherrer (2022, 53mn) disponible jusqu’au 01/01/2026