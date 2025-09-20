Ressources Dans la même catégorie

Article Comment Joseph Smith et les Mormons ont redéfini le christianisme américain Joseph Smith, fondateur du mouvement mormon, a profondément marqué le paysage religieux des États-Unis au XIXe siècle. Dans une...

Documentaire La relation entre les bouddhistes et le Diable Au Népal, les moines bouddhistes ont un rituel très spécial, non pas pour éloigner les esprits malins, mais pour...

Documentaire Comprendre le christianisme Le Christianisme est une religion basée sur les enseignements de Jésus Christ, et comprend aujourd’hui 2 milliards de fidèles....

Podcast Héraclite (vers 544-480 av. J.-C.) : à contre courant A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...

Documentaire D’après les mormons, Jésus est américain Ce prophète du XXIe siècle rassemble des millions de fidèles

Podcast Pétrone (vers 27-66) Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...

Podcast Saint Augustin (354-430) Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée...

Podcast Mahomet, le dernier prophète (570-632) Le 02 mai 2015, l’émission “Une vie, une oeuvre” dirigée par Martin Quenehen et diffusée tous les samedis sur...

Documentaire La Mecque, la Kaaba et le hajj expliqués La Mecque est la ville sainte la plus sacrée de l’islam.

Podcast Tchouang Tseu (370-287 av. J.C.) : Le geste et la parole Le père du taoïsme vécut dans la seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. Sa pensée philosophique est un...

Documentaire A la source du pape François Depuis son élection en 2013, François, le premier pape extra-européen, montre un intérêt marqué à la façon dont Dieu...

Podcast D’où vient la fête de Pâque(s) ? La fête de Pâque (au singulier) et Pâques (au pluriel) ont des origines distinctes mais partagent une symbolique commune...

Documentaire L’idylle se transforme en cauchemar : L’affaire Lydie Drame À 30 ans, Lydie rencontre son futur agresseur. C’est le coup de foudre. Il est grand, beau et sportif....

Documentaire Japon, les chemins de pèlerinage (1/2) Périple riche en rencontres et lieux de culte bouddhistes (trente-trois au total), le chemin du Saigoku s’étire sur un...

Podcast Qui a écrit la Bible ? La Bible est un ensemble de textes religieux rédigés sur plusieurs siècles par différents auteurs. Elle se divise en...

Documentaire Dans les secrets de la Bible – Le Temple de Salomon (06/13) De l’arche de Noé au suaire de Turin, cette série documentaire relate les découvertes de plusieurs explorateurs, universitaires ou...

Documentaire Terre en furie – Le déluge biblique \r

Tornades, murs d’eau, courants dévastateurs, Terre en furie propose des images impressionnantes et animations par ordinateur recréant le phénomène...

Documentaire Le jaïnisme, une religion écolo et bling bling C’est le paradoxe des jaïns en Inde : habiles en affaires, ils sont appelés par leur religion au dépouillement...

Documentaire Noël au Timor Oriental Pays indépendant depuis 2002 et grand comme la moitié de la Corse, la République démocratique du Timor oriental compte...