Le Suaire de Turin, longue pièce de lin censée avoir enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion, est l’une des reliques les plus controversées de la chrétienté. Sa découverte photographique en 1898 par Secondo Pia révèle, sur négatif, un visage humain identifié comme celui de Jésus, bouleversant croyants et scientifiques. Pourtant, l’authenticité de cette relique reste un mystère. Des études au carbone 14 en 1988 datent le tissu du Moyen Âge (1260-1390), suggérant un artefact médiéval, mais ces résultats sont contestés en raison de possibles contaminations ou d’échantillons provenant de réparations effectuées après un incendie en 1532. D’autres analyses, comme celles sur les pollens ou les empreintes corporelles, semblent confirmer une origine ancienne. Entre science et foi, le Suaire divise, certains le considérant comme une preuve de la Passion du Christ, d’autres comme une fabrication humaine. Quoiqu’il en soit, cette relique alimente encore débats et recherches, restant un symbole puissant de spiritualité et d’énigmes historiques.