Depuis quelques années, des mosquées libérales dirigées par des femmes essaiment en Europe et aux Etats-Unis. En Suisse, des prières mixtes guidées par une femme imam sont organisées depuis 2015 dans le cadre de l’initiative «Offene Moschee Schweiz». Reste que ce modèle est encore ultra-minoritaire. Très peu de courants dans l’islam reconnaissent le droit aux femmes de guider la prière. Quelles sont les raisons de cette interdiction ? Des femmes imams, est-ce la voie vers un islam plus libéral ? Aline Bachofner reçoit Tareq Oubrou, imam de la mosquée de Bordeaux.