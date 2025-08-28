Au Népal, les moines bouddhistes ont un rituel très spécial, non pas pour éloigner les esprits malins, mais pour les mettre de leur côté.
Au Népal, les moines bouddhistes ont un rituel très spécial, non pas pour éloigner les esprits malins, mais pour les mettre de leur côté.
Le Christianisme est une religion basée sur les enseignements de Jésus Christ, et comprend aujourd’hui 2 milliards de fidèles....
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
Ce prophète du XXIe siècle rassemble des millions de fidèles
Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...
Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée...
Le 02 mai 2015, l’émission “Une vie, une oeuvre” dirigée par Martin Quenehen et diffusée tous les samedis sur...
Dans les montagnes sacrées de l’Himalaya bouddhiste, Histoire et légendes se confondent. C’est près de Katmandou, à Bodnath au...
Boèce, également connu sous le nom de Boèce d’Aurélius, ou Anicius Manlius Severinus Boèce, était un philosophe, homme d’État...
Le 19ème et 20ème siècle résonne pour la Chine comme une période de guerres, de catastrophes naturelles, de famines...
Antoine Peretti porte la soutane à temps plein depuis peu. Bien avant cela, c’était plutôt l’habit traditionnel corse qu’il...
Ce documentaire nous parle de David et de son fils Salomon, deux grands personnages de l’Ancien testament, figures importantes...
Face à la « crise migratoire » que connait l´Europe, un petit village de Bourgogne à ouvert ses portes à...
Au Pakistan, l’intolérance vis-à-vis des chrétiens progresse. Régulièrement accusés de blasphème envers l’islam sans preuve tangible – comme l’a...
Sur l’île de la Réunion, c’est une véritable divinité : un saint pas très catholique, à qui l’on peut...
Qui est Marie ? Qu’est-ce que cela implique d’être mère du Christ ? Ce film répond en profondeurs aux...
Elles ont été sauvées grâce au travail des pompiers. Découvrez les secrets des reliques de Notre-Dame de Paris.
Pour tenter d’en apprendre un peu plus sur la vie après la mort, le comédien Morgan Freeman rencontre notamment...
« Les pèlerinages c’est bon pour la santé », proclame un panneau publicitaire qui vante, à l’attention des habitants de Varsovie,...
Lors de la présentation, au Vatican, du nouveau document du Saint-Siège sur le judaïsme, Les dons et l´appel de...
Fred et Jamy nous emmènent à Jérusalem, la ville trois sainte, tandis que Sabine part explorer les ouvrages anciens...
