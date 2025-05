Documentaire

Nous avons poussé les portes d’un lieu particulier, sacré pour les uns, objet de curiosité pour les autres. Loin des visites du grand public, le Vatican mène une vie intérieure méconnue et gardée secrète où se déploie une administration plus que complexe. Le Monde secret du Vatican propose de lever le voile sur les archives secrètes entreposées dans un bunker souterrain du Musée missionnaire ethnologique et fait découvrir l’Observatoire du Vatican et ses recherches spatiales, mais aussi le pensionnat pour enfants de chœur de la basilique Saint-Pierre, où le réalisateur a rencontré Valentino. Ce jeune garçon qui aspire à être prêtre a décidé de consacrer sa vie au pape.

Réalisation : Jean-Michel Corillion