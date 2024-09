Documentaire

Situé en Suisse, au centre d´un splendide massif montagneux, sur un col frontière avec l´Italie à 2473 m d´altitude, le célèbre Hospice du Grand-Saint-Bernard accueille toute l´année randonneurs, pèlerins et hôtes de passages. En hiver, l´Hospice n´est accessible qu´à ski de randonnées ou en raquettes et il faut compter environ 2h30 de marche depuis la ville la plus proche. L´accueil y tient la première place. Depuis presque mille ans, sur la route qui va de Londres à Rome, une communauté d´hommes assure ici le gîte et le couvert, panse les plaies et épanche les coeurs. Aujourd´hui vivent quatre chanoines et une oblate entourés d´une équipe de laïcs. Ils consacrent leurs journées au travail, à la prière, et à l´accueil des voyageurs venus de tous horizons. Documentaire réalisé par Jean-Baptiste Farran. COPRODUCTION KTO/PEIGNOIR PROD