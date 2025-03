Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Didier Van Cauwelaert, romancier, auteur dramatique et scénariste. Que nous soyons athées ou croyants, agnostiques ou spiritualisés… le meilleur moyen d’explorer ce qui nous dépasse n’est-il pas de réconcilier notre esprit critique et notre faculté d’émerveillement ? Didier Van Cauwelaert nous propose de regarder en face le mystère des miracles et de remettre en question nos limites. Car le miracle se rit de nos lois communes, de la raison et de la science, il provoque aussi bien les autorités religieuses que les sceptiques. Mais au fond, de quoi relève-t-il : de l’intervention divine et/ou des capacités encore méconnues de l’être humain ? Ensemble, explorons aujourd’hui cet incompréhensible qui nous défie.