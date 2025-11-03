Documentaire

C’est un événement hors du commun qui s’est déroulé le 27 avril 2014 à Rome…Ce jour là, le Pape François a canonisé deux de ses illustres prédécesseurs : Jean 23, mais surtout Jean Paul 2, le Pape le plus populaire de tous les temps.Le temps d’une journée, Rome est devenue l’espace le centre d’un pélerinage réunissant plusieurscentaines de milliers de personnes, venues du monde entier.Les pélerins français n’ont pas hésité à faire 24 heures de bus pour venir assister à cette messe decanonisation.Des enjeux de sécurité et de logistique énormes pour la ville Sainte. Nous nous sommes faufilés dansles coulisses du Vatican, pour voir comment s’organise un événement de cette ampleur.

Première diffusion : 04/05/2014

Un reportage de Gabrielle Drean