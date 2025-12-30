Ressources Dans la même catégorie

Podcast Jetsün Milarépa– Un voyage de la magie à l’illumination Jetsün Milarépa, l’une des figures les plus vénérées dans l’histoire du bouddhisme tibétain, incarne la transformation spirituelle profonde et...

Podcast Qui a écrit la Bible ? La Bible est un ensemble de textes religieux rédigés sur plusieurs siècles par différents auteurs. Elle se divise en...

Article 4 infos insolites sur Noël La période des fêtes de fin d’année enveloppe le monde d’un voile de magie, de lumières scintillantes et de...

Documentaire La Mecque, la Kaaba et le hajj expliqués La Mecque est la ville sainte la plus sacrée de l’islam.

Podcast Quelle est la différence entre Mormons et Amish ? Les Mormons et les Amish sont deux groupes religieux issus du christianisme, mais ils diffèrent profondément dans leurs origines,...

Conférence Chrétiens et homosexuels : le difficile coming out Si la plupart des Eglises chrétiennes accueillent les homosexuels avec bienveillance, certaines condamnent toujours le principe de l’homosexualité. Alors...

Conférence Quelle place pour les femmes dans l’Islam ? Depuis quelques années, des mosquées libérales dirigées par des femmes essaiment en Europe et aux Etats-Unis. En Suisse, des...

Article 4 infos insolites sur le christianisme Le christianisme, avec ses deux milliards de fidèles à travers le globe, façonne l’histoire et la culture mondiale depuis...

Documentaire Marie Mère de Dieu Ce film répond en profondeur aux questions que nous nous posons sur Marie, Mère de Dieu. L’occasion de fêter...

Documentaire Une nouvelle mission – de Guyane à Rio : JMJ 2013 Pour les JMJ de Rio, les diocèses de Paris, Lyon et Évreux choisissent de vivre en Guyane leur « Semaine...

Documentaire Luther et la réforme Martin Luther né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l’électorat de Saxe et mort le 18 février 1546...

Documentaire Latinos aux Etats-Unis : un peuple de communion Comme autour d’Aïda, de Carmen et d’Alma, la culture latino, ciselée par une foi catholique très incarnée, se diffuse...

Documentaire Le génie féminin, femmes au Vatican Depuis plusieurs décennies, les papes successifs ont évoqué dans leurs écrits et leurs discours le génie féminin. L’un des...

Documentaire Christianisme : XXIe siècle, source d’espoir 21e siècle, source d’espoir. En ce début de siècle il est temps de dresser un bilan du Christianisme dans...

Documentaire Saint-Pierre-Julien Eymard Le curé d’Ars appelait le père Pierre-Julien Eymard « mon saint ». C’est tout dire. Lorsque, le 9 décembre 1995, le...

Documentaire Saint Augustin : parcours d’un Berbère Romain « Le monde est comme un livre celui qui ne voyage jamais n’en lit que la première page. »...

Documentaire Divines nourriture : les liens entre la religion et la nourriture A travers la confrontation de trois mondes différents et complémentaires, ce documentaire nous convie à la découverte des relations...

Podcast Saint Augustin (354-430) Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée...