La foi, on peut l’avoir ou pas, la trouver, la perdre, la voir se transformer au fil des événements de la vie. Mais au fond, qu’est-ce que la foi ? Que perd-on quand elle nous quitte ? Que gagne-t-on aussi peut-être ?
Témoignages recueillis par Murielle Landry, suivi d’une discussion avec Xavier Gravend-Tirole, théologien et aumônier, et Jacques Besson, Prof. hon. de psychiatrie UNIL.