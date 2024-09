Documentaire



Au Pakistan, l’intolérance vis-à-vis des chrétiens progresse. Régulièrement accusés de blasphème envers l’islam sans preuve tangible – comme l’a rappelé l’affaire Asia Bibi -, privés d’accès à certaines professions sans qu’aucune loi ne le stipule, ces descendants d’Hindous convertis au XVIIIe siècle ont bien du mal à vivre dans un pays où 97 % de la population se revendique musulmane. Se convertir ou continuer de vivre sa foi la peur au ventre : le père Emmanuel Parvez veut aider à sortir de cette alternative. Curé d’un district de Faisalabad, troisième plus grande ville du pays, il se bat pour améliorer le quotidien des chrétiens. Non seulement, il tente de consolider les liens avec ceux qu’il appelle ses frères musulmans, mais il aide concrètement les siens.Organisateur et commentateur d’un tournoi de football où des joueurs de confessions différentes expérimentent la tolérance religieuse, ce supporter de longue date de Manchester United rachète aussi les dettes de familles chrétiennes exploitées dans des briquèteries du Penjab, aux conditions de travail inhumaines, avant de les reloger dans un village spécialement construit pour elles.Rencontre avec cet homme d’église armé d’une foi inébranlable et convaincu que l’harmonie religieuse finira bien par l’emporter dans son pays. Documentaire disponible jusqu’au 13/03/2050.