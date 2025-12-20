Si la plupart des Eglises chrétiennes accueillent les homosexuels avec bienveillance, certaines condamnent toujours le principe de l’homosexualité. Alors peut-on vivre ouvertement son homosexualité dans l’Eglise ? A quoi s’expose-t-on lorsqu’on avoue son orientation sexuelle ? Un débat animé par Aline Bachofner.