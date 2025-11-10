Le premier centre taoïste d’Europe a ouvert ses portes à Bullet, dans le canton de Vaud en Suisse. Le taoïsme est l’une des trois principales voies philosophiques chinoise dont l’origine remonte au IVe av. J.-C., avec le sage Lao-Tseu. Son principe : l’harmonie. Du corps, de l’esprit et de l’homme avec la nature. Une harmonie qui s’exprime dans la lenteur du mouvement, l’équilibre des aliments et la pratique de la méditation. La médecine chinoise, le Tai chi et le Chi qong s’en inspirent. La sagesse du « laisser vivre » séduit-elle les Suisses et Suissesses ?