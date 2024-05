Documentaire

Avec leurs soutanes, leur messe en latin, on aurait pu croire les intégristes français voués à l’extinction. Mais depuis quelques années, avec l’arrivée de Benoit XVI au Vatican, la reconnaissance du rite en latin et la levée des excommunications, ils semblent ragaillardis. Comme Bénédicte et Hervé Hachard, et leurs onze enfants qui n’hésitent pas à défendre leur foi à la moindre occasion. Qui sont vraiment ces catholiques qui se considèrent juste comme « traditionalistes » ? Au delà du décorum, quelles valeurs défendent-ils ? Que reprochent-ils à l’Eglise ? Comment réagissent-ils aux propos négationnistes tenus cet hiver par l’un des leurs, Mgr Williamson ?