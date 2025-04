Documentaire

Malgré le veto du Vatican, on compte aujourd’hui trois cents femmes prêtres. Ce documentaire suit plusieurs d’entre elles dans leur quotidien et dans leur combat pour obtenir la reconnaissance de l’Église. Une enquête passionnante, enrichie par des éclairages de cardinaux et de théologiennes.

“Comportez-vous en femme respectable.” Telle a été la réponse du pape François à Jacqueline Straub quand, au milieu de la file de fidèles venus recevoir sa bénédiction, elle l’a exhorté à ordonner des femmes prêtres. Journaliste et théologienne suisse, la jeune femme se sent appelée au sacerdoce, et écrit depuis quinze ans aux souverains pontifes successifs pour plaider sa cause et celle des femmes. Française installée en Espagne, Christina Moreira, elle, s’est passée de la permission du Vatican. Dans la lignée des “Sept du Danube” – ces femmes ordonnées clandestinement en 2002 par trois évêques hommes sur un bateau voguant sur les eaux internationales du fleuve –, elle est devenue prêtre en 2015. En binôme avec son mari (et confrère), elle exerce son sacerdoce dans une petite communauté espagnole à La Corogne. Estimant que “Dieu n’a jamais prêté attention au genre” et engagée contre les discriminations raciales, l’Afro-Américaine Myra Brown anime de son côté une paroisse de 1 500 fidèles, à Rochester.

Une Église plus égalitaire

On compte aujourd’hui trois cents prêtres et une vingtaine d’évêques de sexe féminin. La réalisatrice belge Marie Mandy a suivi le combat de celles qui, après s’être senties “appelées” par Dieu et avoir parfois cru à une “erreur de casting”, ont courageusement assumé une vocation qui les expose à l’excommunication. Si elles ont transgressé l’interdit posé par le Vatican, c’est autant pour s’accomplir personnellement que pour faire bouger les lignes. Opiniâtre, la journaliste Jacqueline Straub met à profit ses interviews avec des cardinaux, du plus conservateur au plus ouvert, pour les interroger sur les raisons qui poussent l’Église à fermer la prêtrise aux femmes. Sont invoqués notamment la tradition, le fait que Jésus n’aurait admis à ses côtés que des hommes et la ressemblance iconographique : les femmes ne pourraient représenter le Christ, car elles ne lui ressemblent pas physiquement. Autant d’arguments battus en brèche par l’aréopage de théologiennes interviewées dans ce documentaire. Des manifestations des Roman Catholic Womenpriests (l’association des femmes prêtres catholiques romaines) aux timides initiatives du pape François pour féminiser la curie, ce documentaire brosse un tableau complet de la question, et montre que derrière l’ordination des femmes se profile une révolution plus vaste devant mener vers une Église égalitaire, ouverte au mariage des prêtres et bannissant toute forme de discrimination.

Documentaire de Marie Mandy (Belgique, 2024, 1h18mn)

Disponible jusqu’au 12/05/2025