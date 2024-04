Podcast

David est ce guerrier, ce poète, cet homme sensuel que la Bible nous dépeint dans les Livres de Samuel et le Livre des Rois. Premier roi d’Israël et fondateur d’une dynastie dont les rejetons s’étendront sur des siècles, David est le dernier fils de Jessé. Il naît à Bethléem où le prophète Samuel, guide inspiré d’Israël et choisi lui-même dès l’enfance (« Seigneur, me voici » répond le Garçon quand il entend l’appel, choisit David à son tour. Avec David, Israël change de statut. Il n’est plus un peuple guidé par le seul souffle de l’Esprit, mais il se dote d’institutions en certains points semblables à celles des pays qui l’entourent. Le roi poète est au vrai un bel homme, il est fait plusieurs fois allusion dans la Bible à son physique agréable. Animé de passions il aime puis fait mettre à mort Jonathan, et il n’hésite pas à provoquer la mort d’Uri, le mari de Bethsabée afin de posséder celle- ci, pour cette faute, poursuivi par la malédiction divine, le fils qu’il en aura doit mourir.. Ensuite naît Salomon.. Toute l’oeuvre de David est une exaltation du Seigneur. La Bible nous le montre dansant de joie autour de l’arche d’alliance, cependant qu’on raconte que David accrochait une harpe au mur, le vent qui passait dans les cordes de l’instrument la nuit le réveillait il se mettait alors à composer des psaumes. Un juif, un chrétien, un représentant de la religon bahai évoquent la personnalité de ce grand homme dont les psaumes ont parcouru maintenant trois millénaires, et qui nourrissent la méditation de millions d’hommes dans le monde. Leurs interventions s’organisent autour du Psaume 121 : Paix sur Jérusalem…