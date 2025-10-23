Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain. Pourquoi l’être humain est-il la seule espèce qui ritualise la mort ? Qui organise sa vie en fonction de croyances supérieures ? Parce que la dimension de l’Esprit est essentielle à l’humain, qu’elle l’accompagne vraisemblablement depuis la nuit des temps, que face aux défis inédits auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée, de l’écologie au transhumanisme, il semble plus que jamais nécessaire de cultiver ce « supplément d’âme », pour reprendre les mots du philosophe Bergson, d’élever notre conscience. Suivons aujourd’hui le voyage spirituel et religieux de l’humanité, le fil de notre histoire collective et interrogeons-la en compagnie de Frédéric Lenoir sur l’Homo Spiritus.