Documentaire



Juarez et El Paso sont deux villes jumelles que tout sépare. Juarez est mexicaine, jeune, misérable et violente. El Paso, la ville américaine somnole dans sa richesse. Entre les deux cités, le Rio Grande, bordé côté américain d’une palissade de fer surveillée en permanence par les gardes-frontières. Pour enrayer le flot de l’immigration clandestine, les industriels nord-américains ont installé à Juarez, à quelques mètres de la frontière internationale, des usines de sous-traitance : des maquilladoras. Mais ces usines n’offrent que des salaires de misère à leurs employés et n’embauchent que des femmes, plus dociles, plus rapides. Elle ne gagnent que trois francs cinquante de l’heure. Depuis 1993, elles sont devenues la proie de mystérieux tueurs en série. Selon les organisations non gouvernementales mexicaines et nord américaines plus de huit cents femmes ont disparu dans le désert qui entoure Juarez. Elles avaient toutes entre seize et trente-deux ans. Les policiers locaux affirment que les femmes sont les principales responsables de ces meurtres. Enquête sur ces meurtres en série.