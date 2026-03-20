Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc...
Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a...
1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...
La Guyane, un département français en guerre contre le narcotrafic, où la criminalité bat tous les records. Un meurtre...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
Le décret qui réforme les pouponnières a été publié en septembre dernier. Des lieux où sont accueillis les enfants...
RCEA. Quatre lettres, pour Route Centre Europe Altlantique, qui font trembler tous les automobilistes et chauffeurs routiers qui l’empruntent....
Albert Henry DeSalvo surnommé l’Étrangleur de Boston est un tueur en série qui a étranglé treize femmes entre le...
La vie de Daniel Tibi a basculé le jour où il a été accusé à tort de faire partie...
Avec son physique de colosse, Eros Poli était l’anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi...
Quelles sont les missions des agents de la Brav-M apparus en mars 2019 ? Sont-ils le symbole d’une nouvelle...
En 1991, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé est retrouvée sans vie. La jeune fille a été tuée sur le...
Chaque été, le Cap d’Agde attire plus d’un million de touristes. Derrière l’image de carte postale, une réalité explosive...
Nathalie Villermet, 46 ans, avait tout pour être heureuse : un travail qui la comblait, deux fils et un...
Surnommé le «maire de Harlem», Albert Martinez règne sur le quartier new-yorkais au milieu des années 80. Mais l’attrait...
La Castellane, dans les quartiers nord de Marseille, est une des cités les plus dangereuses de la ville. La...
La brigade des stupéfiants de Naples compte 29 hommes en tout et pour tout. Face aux innombrables réseaux de...
Les trafiquants rivalisent d’ingéniosité pour faire passer leurs cargaisons. Cette compilation présente quelques-uns des stratagèmes employés par les trafiquants...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site