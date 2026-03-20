Des centaines de milliers d’automobilistes utilisent l’autoroute A15, le terrain d’action des CRS7, la police d’autoroute d’Ile-de-France.
130 policiers couvrent la moindre parcelle d’autoroute 7j/7 et 24h/24. Ils se relaient pour secourir aux victimes d’accidents. Surveillance, traque des chauffards, gestion des accidents. Suivez le quotidien des gardiens des autoroutes.