Il pensait avoir réalisé l’arnaque parfaite en faisant croire à tout le monde qu’il était mort, même à ses enfants. Il avait fui au Panama avec sa femme. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’avait prévu… Voici l’histoire de John Darwin, surnommé le « Canoe Man ».

