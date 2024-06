Documentaire



De plus en plus, les autoroutes françaises deviennent le théâtre d’activités criminelles. Dans le Sud, des amateurs bloquent des portions entières d’autoroute pour organiser des courses de voitures de luxe. Dans le Nord, des mafieux ont mis en place des filières d’immigration clandestine vers l’Angleterre. Les vols se multiplient dans les stations-service, où de plus en plus d’automobilistes partent sans payer leur carburant, en raison de la flambée des prix. Plus inquiétant encore, les forces de l’ordre font face au retour des bandits de grands chemins, avec des gangs détroussant camping-cars et grosses berlines.