Documentaire

Premier sauvetage, premier jour de tournage, premier drame…D’autant plus traumatisant que deux sauveteurs professionnels vont y laisser leur vie… Avec un exemple on ne peut plus concret – pour ainsi dire une avalanche en direct – cet épisode tranche immédiatement dans le vif : qu’est-ce qui peut pousser un sauveteur à risquer sa vie pour sauver celle d’un homme qu’il ne connaît pas ? Quels risques prennent-ils, consciemment ou non ? Les sauveteurs sont-ils des sur-hommes, innocentes victimes des « têtes brûlées » qui les sollicitent ? Même s’ils assument les risques de leur métier, les sauveteurs parlent de leur doute, posent des limites. Sauver oui, mais à quel prix ?