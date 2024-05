Documentaire



Chaque année, des milliers de touristes et de noctambules arpentent Pigalle, attirés par ses cabarets aux noms mythiques, mais aussi par ses sex-shops et autres établissements «coquins». Parmi eux, le Moulin-Rouge, Les Trois Baudets et le Bus Palladium notamment. Pendant plusieurs semaines, l’équipe du magazine a partagé le quotidien de policiers, de nuit comme de jour. Entre vols à l’arrachée, bagarres, agressions sexuelles et trafic de stupéfiant, ces hommes et ces femmes ont fort à faire dans ce quartier parmi les plus chauds de Paris.