Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...
À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...
Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...
Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb....
Floride, Sud des Etats-Unis. Le long de l’océan Atlantique, le comté de Brevard la taille d’un département français, recouverte...
Cette prostituée alcoolique et droguée de 33 ans a abattu, le 30 novembre 1989, Richard Mallory, l’un de ses...
Bonnie et Clyde (Bonnie Parker et Clyde Barrow) sont deux criminels américains qui ont perpétré leurs méfaits dans le...
Rencontre avec Karim Maloum, ancien membre de l’équipe de braqueurs surnommée la «Dream Team», qui opérait en France au...
Le 27 février 2000, Suzanne Viguier, 38 ans et mère de 3 enfants, disparaît. Son époux, Jacques Viguier, attend...
1,2 milliard d’euros, c’est la somme détournée l’an dernier grâce aux faux SMS, aux faux conseillers bancaires, aux faux...
À Creil, dans l’Oise, la brigade de sécurité urbaine traque une bande de racketteurs qui cible les lycéens depuis...
En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : ils seraient 61,6 millions ! Des...
Des membres de la criminalité organisée aux professionnels libéraux, en passant par les commerçants et les artisans, la lutte...
Sur le périphérique, un scénario récurrent met en danger la vie des conducteurs et celle des autres usagers de...
Le 13 décembre 2011, le corps de Michèle Laforge, 64 ans, gérante d’une boutique d’accessoires pour animaux, est découvert...
Au coeur de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aulnay-sous-Bois détient de tristes records. Elle fait partie des villes où le...
