Documentaire

Après une nouvelle agression cette semaine – un chauffeur de bus poignardé à Poissy -, enquête sur le quotidien des conducteurs sur les lignes sensibles. Dans l’Essonne, au sud de Paris, Xavier travaille la peur au ventre . Il pilote son bus sur ligne la plus longue de région parisienne, la « 402 » qui traverse tout le département et des cités sensibles. Comme ses collègues, il est régulièrement attaqué, caillassé par des voyous qui prennent leurs bus pour cible. Et parfois ce sont les chauffeurs eux-mêmes qu’ils visent. Pas plus tard que mardi dernier, un conducteur a été poignardé à Poissy dans l’Ouest parisien, sous prétexte qu’il avait refusé l’accès à un passager. Pourquoi ces chauffeurs sont-ils victimes de ce déferlement de violence ? Y a-t-il des moyens pour lutter contre cette délinquance ? Immersion dans le bus de la ligne 402, la ligne de la peur. Un documentaire de Raphaêl Pellegrino, Nina Montané.