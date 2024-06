Documentaire



Chaque année, plus de 20 tonnes d’ivoire sont exportées de Russie. Mais savez-vous d’où provient cet ivoire ? Des mammouths ! Leurs squelettes congelés sont retrouvés dans le sol gelé de Sibérie. Suivez une expédition dans ces terres désolées de l’Arctique pour découvrir la filière de cet « or blanc » de la toundra. Un marché évalué à 2,5 millions de dollars, avec Moscou et Hong Kong comme plaques tournantes. Plongez dans cette aventure fascinante où le passé rencontre le présent.

Un documentaire de Jean Afanassieff