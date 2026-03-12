Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon...
Ambre, 32 ans, suivez son quotidien en tant que seule femme de son unité de sauvetage.
Des uniformes bleus… des cartes professionnelles tricolores… Marguerite a ouvert sa porte sans se méfier, persuadée d’avoir à faire...
Ils sont en première ligne face au feu mais aussi face à la misère sociale. Chaque jour, les 8500...
Un village tranquille, un couple sans histoire, une annonce d’emploi anodine. En 1984, deux jeunes femmes tombent dans un...
Pendant quelques jours, nous avons observé leur vie, leur engagement et vocation au service des autres. Destination Nîmes :...
Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
À Orange, les policiers font souvent face à différents délits et doivent être vigilants 24h/24h. Chaque jour, ils interpellent...
Marion Barter, une mère de famille et institutrice, disparue en 1997 à l’âge de 51 ans. Le cold case...
Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...
Les juges Européens expliquent leur impuissance face aux paradis fiscaux.
Violent et charismatique, Johnny Eng ambitionnait, dans les années 80, de régner sur le trafic d’héroïne de Chinatown, à...
En 1925, à Aix-en-Provence, Georges Sarret met au point une arnaque à l’assurance-vie avec trois complices : Catherine et...
Ce film s’intitule “L’affaire dite de la veuve noire“. Il nous raconte le fonctionnement de la justice française à...
Deux ans après son arrestation, Guy Georges, celui qu’on a baptisé « l’Est Parisien », va bientôt être jugé. Accusé, Guy...
Un nouveau mode de cambriolage fait son apparition en ville: les cambrioleurs aux boîtes aux lettres. Ces cambrioleurs aguerris...
Allan Legere dit également « Le Monstre de Miramichi » est un tueur en série canadien… En 2008, il fut...
À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...
Spécialiste des sports de combats, et Stewart chez Air France, Jean-Gilles n’est pas à prendre à la légère. Il...
Plongez au cœur de l’action avec les forces de l’ordre à travers trois histoires captivantes. À Fréjus, vivez 100...
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