La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à un vol dans un bureau de tabac.
14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...
12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...
Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...
Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....
En 2013, deux jeunes Européennes tentent de prendre l’avion au Pérou avec 11 kilos de cocaïne dans leurs valises....
Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....
Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...
Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...
Juan faisait partie du gang MS-13, considéré comme le plus dangereux au monde. Pour eux, il a tué. Aujourd’hui,...
Le 2 novembre 1979, Jacques Mesrine tombe sous les balles des policiers, à Paris. Très vite, la polémique, relayée...
Rediffusion disponible jusqu’au 23/10/2024 Melanie Rüth (21 ans) et Ramona Daxlberger (15 ans) ont perdu la vie bêtement, fauchées...
Le 14 décembre 1990, dans la banlieue de Nancy, Raymond Jactel, militaire à la retraite, meurt d’un infarctus. Mais...
L’insécurité croissante sur l’autoroute A10 mobilise les forces de police face au flux massif de départs. Dans cette période...
Où est passée Mme Raspini et son fils ? Il n’y plus que le chat dans la maison. Cette...
C’est une affaire digne des pires romans noirs qui se déroule depuis des années à Bourbach-le-Haut: un charmant village...
Drogues, cigarettes d’importation, voitures volées, les autoroutes françaises sont des grands axes empruntés par tous les trafiquants. Fondus dans...
L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...
De la Douane, on connaît surtout les hommes en uniforme postés aux frontières ou dans les aéroports. Mais certains...
Les chiffres de la sécurité routière sont en baisse sauf dans un secteur, en dix, le nombre de victime...
Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...
