Podcast Ted Bundy : l’insaisissable pervers 14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...

Documentaire Rapt d’Eric Peugeot : un kidnapping inspiré d’un livre 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...

Documentaire Dans la tête de Dupont de Ligonnès Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...

Documentaire Serbie, les miliciens du crime – Mafia, hooligans et trafiquants Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....

Podcast L’affaire Maddie McCann : la vérité confisquée Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....

Documentaire Le dentiste meurtrier Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...

Podcast L’affaire Nicole Saada Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...

Documentaire Gang MS-13 : un ancien tueur raconte Juan faisait partie du gang MS-13, considéré comme le plus dangereux au monde. Pour eux, il a tué. Aujourd’hui,...

Documentaire Jacques Mesrine – L’homme qui a fait trembler la France Le 2 novembre 1979, Jacques Mesrine tombe sous les balles des policiers, à Paris. Très vite, la polémique, relayée...

Documentaire Les bolides, quand les excès de vitesse détruisent des vies Rediffusion disponible jusqu’au 23/10/2024 Melanie Rüth (21 ans) et Ramona Daxlberger (15 ans) ont perdu la vie bêtement, fauchées...

Documentaire Rodica Negroiu, la veuve noire roumaine Le 14 décembre 1990, dans la banlieue de Nancy, Raymond Jactel, militaire à la retraite, meurt d’un infarctus. Mais...

Documentaire Autoroute A10, terrain de jeu des trafiquants L’insécurité croissante sur l’autoroute A10 mobilise les forces de police face au flux massif de départs. Dans cette période...

Documentaire La rentière assassinée Où est passée Mme Raspini et son fils ? Il n’y plus que le chat dans la maison. Cette...

Documentaire Qui veut la peau et les terres de la fermière ? C’est une affaire digne des pires romans noirs qui se déroule depuis des années à Bourbach-le-Haut: un charmant village...

Documentaire Prostitution, drogue et courses poursuites: les fléaux des autoroutes du sud Drogues, cigarettes d’importation, voitures volées, les autoroutes françaises sont des grands axes empruntés par tous les trafiquants. Fondus dans...

Documentaire Ces esclaves modernes que personne ne voit L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...

Documentaire Les douanes : enquête sur les nouveaux trafics De la Douane, on connaît surtout les hommes en uniforme postés aux frontières ou dans les aéroports. Mais certains...

Documentaire Jeunes accros à la vitesse Les chiffres de la sécurité routière sont en baisse sauf dans un secteur, en dix, le nombre de victime...