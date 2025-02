Documentaire

Le programme des immigrants investisseurs du Québec, qui permet d’obtenir la résidence permanente en échange d’un prêt sans intérêt, a la cote parmi les riches, principalement originaires d’Asie. Entre les pressions auprès de fonctionnaires pour en accepter le plus possible, le laxisme de consultants et d’avocats en immigration et l’embellissement des retombées réelles par Investissement Québec, ce programme de visas dorés connaît plusieurs zones d’ombre. Enquête a accompagné en caméra cachée un millionnaire fictif – M. Chen – dans ses démarches pour obtenir une résidence permanente pour le Québec et révèle la face cachée des visas dorés. Un documentaire réalisé par Francis Plourde, Frédéric Zalac