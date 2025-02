Documentaire

C’est une des énigmes dont la forêt de Fontainebleau garde encore le secret. Qui a tué Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, tous deux 25 ans, ainsi que leur chien Dundee, disparus le 31 octobre 1988 au lieu nommé Coquibus, dans le massif des Trois Pignons ? Deux mois et demi plus tard, les corps du couple et du berger des Pyrénées sont retrouvés, grossièrement cachés sous des fougères. Tous les trois abattus de plusieurs balles de 22 Long Rifle…Qu’ont-ils vu… qu’ils ne devaient pas voir?