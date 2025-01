Documentaire

La Crim’, comme on l’appelle, c’est la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres à Paris. Réputée pour son efficacité – 2 affaires sur 3 résolues – elle rassemble des policiers triés sur le volet, toujours habillés en costume cravate. On les considère comme les seigneurs de la police judiciaire. Spécialistes des homicides mystérieux, des viols en série et des enquêtes sensibles, ils ne laissent aucun détail au hasard. Nous les avons suivis pendant 6 mois. Une vieille dame poignardée en plein jour dans une rue de Paris, un homme jeté par la fenêtre du 3ème étage, un incendie suspect dans un immeuble… c’est le quotidien des fins limiers du 36. Leur spécialité : les affaires difficiles à élucider. Pour traquer les tueurs, ils utilisent plutôt leur cervelle que leurs biceps : enquêtes de voisinage, chasse aux images de vidéo-surveillance, investigations téléphoniques et analyse des scènes de crime dans des labos ultramodernes… Autres particularités de la maison, la guerre d’usure psychologique qui permet d’obtenir les aveux en douceur, et le temps passé sur les dossiers : tant qu’une affaire n’est pas bouclée, les enquêteurs continuent à chercher… Ici, on n’aime pas les crimes impunis. Un documentaire de Jean-Charles Doria.