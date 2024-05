Documentaire

Ils ont pour clientèle des hommes d’affaires pressés et des stars du show-biz, comme Madonna, Jay-Z ou Harrison Ford. Ils sont de plus en plus présents dans le ciel, mais voudraient se faire oublier. Ce sont les jets privés. Des petits avions de prestiges qui présentent bien des avantages pour leurs passagers : rapidité, discrétion, souplesse. Pas d’attente dans les aéroports, contrôles quasi inexistants au décollage, horaires et lieux d’atterrissages modulables, bagages rarement fouillés à l’arrivée.

Documentaire Un documentaire réalisé par Magali Serre.