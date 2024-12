Documentaire

Juillet 2003, un avion de ligne en provenance d’Ajaccio se pose en catastrophe sur l’aéroport d’Auxerre. A son bord : 127 passagers, 4 hôtesses, le co-pilote et le commandant de bord Pedro Manuel qui a lancé un SOS, 25 minutes avant de s’être posé. Des individus, qui pourraient être des terroristes, s’en prennent violemment aux passagers, et semblent enragés. Le commandant a verrouillé sa porte, les 4 hôtesses et le co-pilote restés à l’arrière de l’appareil ne répondent pas à ses appels. La Section 13 et le journaliste Michel Rosemary arrivent très tôt sur les lieux. Les gendarmes se trouvent-ils face à des terroristes ou à un étrange virus ?