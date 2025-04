Documentaire

Dans le XVIe arrondissement de Paris comme à Cannes, les quartiers les plus prisés sont confrontés à des défis de sécurité inédits. Rodéos urbains, intrusions, tensions autour des biens de luxe… les forces de l’ordre doivent s’adapter à des profils variés et à des stratégies audacieuses. À Cannes, les villas, boîtes de nuit et casinos deviennent des lieux sensibles, parfois visés par des groupes organisés ou des jeunes en quête de profits rapides. Un été sous pression, entre vigilance renforcée et actions ciblées.