Podcast

Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort de sa voiture. Son boss ne le paie plus depuis déjà de longues semaines. Mais le gamin de 18 ans ne compte pas se laisser faire. Un ami de son père connaît John Wayne Gacy, son patron. C’est comme ça qu’il a eu le travail. Il ne va pas hésiter à jouer cette carte pour obtenir gain de cause. Mais, il n’a pas le temps de faire trois pas que devant la porte vitrée du bureau se plante le patron de PDM. Dans un grand sourire et d’un signe de la main, il enjoint Butkovitch à s’approcher. Sous le cagnard du cœur de l’été, les deux hommes se font face. Nous sommes le 31 juillet 1975. Et aujourd’hui, John Butkovitch va mourir.

John Wayne Gacy a prétexté une volonté de conciliation pour attirer chez lui le jeune homme. L’employé connaît bien son patron, ne se méfie pas. En entrant dans la maison pavillonnaire, Butkovitch est surpris par une odeur des plus nauséabondes. Gacy esquisse un sourire : « J’ai un gros souci de canalisation… ».

Gacy est devenu une bête, il le traîne derrière lui dans l’une des chambres. Butkovitch, terrifié comme il ne l’a jamais été, comprend lorsque la porte se referme que son monde va s’effondrer. Gacy est un monstre. Il n’est déjà plus à son coup d’essai. Il sait comment faire mal, prend le temps d’étudier toutes les options. Ce n’est que très tard, après une longue et pénible litanie de souffrances que les mains du criminel viennent serrer le cou du jeune homme, qui meurt, dépouillé de son existence par un meurtrier de la pire espèce.

Le corps du gamin, après des jours de sévices post-mortem, sera enterré dans le vide sanitaire du pavillon. Il n’est pas le premier à rejoindre ce tombeau. Il ne sera pas le dernier, non plus.

Pour Gacy comme pour bon nombre de tueurs en série, tout commence lors d’une enfance compliquée, source de traumatismes et de déviances. John Wayne est né à Chicago au cœur de la Deuxième Guerre mondiale en 1942. Entouré de deux sœurs, il est le seul fils d’une famille qui tourne autour d’une figure paternelle tourmentée. Son père, John Stanley Gacy, vétéran de la Première Guerre, est l’un de ces hommes qui compensent leur détresse avec la boisson. Alcoolique notoire, il est particulièrement violent avec sa femme, mais aussi avec ses enfants.

Son instabilité familiale se répercute avec vigueur sur le reste de sa vie. Toute la scolarité de Gacy, malgré des capacités intellectuelles indéniables, est un terrible échec. À 17 ans, sans diplôme en poche et après avoir écumé les lycées de la région de Chicago, il se rend à Las Vegas. Il va y entamer une carrière de porteur au sein d’une entreprise de pompes funèbres. C’est son premier contact avec la mort. Cette dernière va le galvaniser comme jamais il n’avait pu l’être auparavant. À tel point que son employeur va un jour le surprendre en plein acte de nécrophilie. Gacy prend donc immédiatement la porte.

D’ailleurs, son attirance pour le sexe masculin est découverte par sa femme, qui accepte à contrecœur cette bisexualité revendiquée. Mais un jour où elle fouille dans le bureau de John, à la recherche d’indices, elle trouve des vêtements masculins, appartenant visiblement à des jeunes gens. Elle en est persuadée : elle est une femme trompée. Sa décision est radicale : elle le quitte, et obtient le divorce en 1976.

Mais la jeune femme blessée a fait fausse route… Non, les vêtements découverts ne sont pas ceux d’amants collectionnés par John. La vérité, toute autre, est bien plus terrifiante encore : ces vêtements sont ceux de jeunes hommes, certes. Mais ils sont morts. Son ex-mari les a tués. Leurs corps, eux, s’accumulent dans le vide sanitaire de leur maison. Sans se douter de rien, sa femme a vécu avec leurs fantômes sous ses pieds… Pendant près de 4 ans.

John Wayne Gacy, surnommé « le clown tueur », a marqué l’histoire criminelle des États-Unis avec une série de meurtres glaçants entre 1972 et 1978. Employeur respecté et clown bénévole lors de fêtes d’enfants, il cachait une double vie meurtrière. Ses crimes comme son arrestation laisseront une empreinte durable dans la culture populaire et l’histoire criminologique.