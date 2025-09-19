Courses sauvages, excès de vitesse, points achetés illégalement… Les chauffards ne reculent devant rien. Partez sur les traces de...
La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3...
La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à...
14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...
12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...
Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...
Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....
En 2013, deux jeunes Européennes tentent de prendre l’avion au Pérou avec 11 kilos de cocaïne dans leurs valises....
Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...
Son visage, reconnaissable à un signe distinctif, une minuscule tache brune dans l’iris de l’œil droit, a fait le...
Situé entre les deux plus gros producteurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou, l’Equateur était, il...
C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...
Au début des années 1980, la Nationale 20 a été le théâtre d’une série de crimes atroces. Entre 1980...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Cachés dans les soutes des avions, les bagagistes n’hésitent pas à piller les valises des passagers. Ils ont d’ailleurs...
La gendarmerie de Roissy CDG enquête sur une fraude récemment découverte à l’aéroport. Ils sont à la recherche d’un...
Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...
En septembre 2003, Christophe Dalmasso, un homme d’affaire Niçois de 34 ans, disparait en ne laissant dernière lui que...
A Paris, les transports en commun sont de plus en plus le terrain de jeu des caïds et des...
Depuis la mise en place de la proposition 47 en Californie, qui réduit la sévérité des peines pour les...
