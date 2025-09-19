Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Dangers de la route : enquête sur ces fous de la vitesse Courses sauvages, excès de vitesse, points achetés illégalement… Les chauffards ne reculent devant rien. Partez sur les traces de...

Documentaire Lille : gangs de carjacking La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3...

Documentaire Intervention à haut risque : le PSIG sur le vif La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à...

Podcast Ted Bundy : l’insaisissable pervers 14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...

Documentaire Rapt d’Eric Peugeot : un kidnapping inspiré d’un livre 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...

Documentaire Dans la tête de Dupont de Ligonnès Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...

Documentaire Serbie, les miliciens du crime – Mafia, hooligans et trafiquants Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....

Documentaire 24 ans dans une cave Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...

Documentaire L’Affaire Maddie McCann – Que s’est-il vraiment passé ? Son visage, reconnaissable à un signe distinctif, une minuscule tache brune dans l’iris de l’œil droit, a fait le...

Documentaire Equateur : en proie au narcotrafic Situé entre les deux plus gros producteurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou, l’Equateur était, il...

Documentaire Périphérique : 35 km de boulevard sous haute tension ! C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...

Documentaire Les crimes de la Nationale 20 Au début des années 1980, la Nationale 20 a été le théâtre d’une série de crimes atroces. Entre 1980...

Documentaire Les soldats du feu : Pompiers, leur vie en direct Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...

Documentaire Bagages volés, vacances gâchées Cachés dans les soutes des avions, les bagagistes n’hésitent pas à piller les valises des passagers. Ils ont d’ailleurs...

Documentaire Gendarmes aux frontières : lutte contre le marché noir La gendarmerie de Roissy CDG enquête sur une fraude récemment découverte à l’aéroport. Ils sont à la recherche d’un...

Podcast L’affaire Nicole Saada Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...

Documentaire Meurtre sur la côté d’azur, l’affaire Dalmasso En septembre 2003, Christophe Dalmasso, un homme d’affaire Niçois de 34 ans, disparait en ne laissant dernière lui que...

Documentaire Transports en commun : les nouveaux repères des voyous A Paris, les transports en commun sont de plus en plus le terrain de jeu des caïds et des...