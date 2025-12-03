Podcast

Le 20 septembre 1979, le nord du Pérou s’apprête à basculer dans l’horreur. Au cœur des Andes, derrière l’image du paradis où vit une communauté d’Indiens Ayacuchoan, un monstre attend, patiemment, pour frapper.

Une petite fille de 9 ans, brune de peau et aux longs cheveux bruns, est partie jouer seule à la lisière du village. Sa mère, prudente, n’est pas loin, mais elle laisse à son enfant la possibilité de s’amuser sans sa présence. Elle s’éloigne du village pour se rapprocher d’un oiseau magnifique posé sur une branche d’un arbre, mais elle n’a pas vu que derrière elle, le monstre s’est glissé.

Sortent alors des fourrés des hommes de son village. Armés de lances et de sagaies, ils interceptent le monstre, qui est cerné. Après avoir récupéré la petite, ils se jettent sur l’homme, qui tente de s’enfuir. Mais les coups, donnés avec insistance, l’immobilisent, le contraignent à la reddition. Les Indiens décident instantanément de se faire justice eux-mêmes. Ils vont enterrer cet homme vivant et le torturer avant. Une missionnaire américaine de la communauté, présente dans cette zone reculée de l’Amérique du Sud les convainc plutôt de le livrer aux forces de l’ordre. Ils livrent l’homme à la police péruvienne. Mais celle-ci n’accorde aucun crédit à cette histoire venue des montagnes. Le prétendu kidnappeur d’enfant est placé dans une voiture, qui le conduit à la frontière colombienne puisqu’il est colombien. Et contre toute attente… les forces de l’ordre le laissent continuer sa route tranquillement.

Pedro est né au cœur d’une fratrie de 13 enfants, en 7e position. Sa mère était une prostituée des bas quartiers d’Ipiales, près de la frontière avec l’Équateur. Son père est un inconnu pour lui, qui serait mort durant la grossesse de sa mère. C’est dans une maison exiguë, au sein de laquelle un simple rideau faisait guise de frontière entre l’habitation et le « cabinet » de sa mère, qu’il a vécu ses huit premières années.

Juste après son 9e anniversaire, il est jeté de sa maison. Pourquoi ? En se levant un matin, sa mère l’a attrapé en train de tripoter l’une de ses sœurs. La sanction est donc tombée. Le petit garçon n’a aucun repère et revient à la maison. Sa mère prend alors le bus avec son fils pour l’abandonner dans la rue, à plus de 300 kilomètres d’Ipiales, à Bogota. Pedro Alonso Lopez ne reverra plus jamais les siens. Sa perception de la sexualité, assurément, est biaisée dès le départ. Tout petit, il a assisté en spectateur au défilé des clients de sa mère. On peut imaginer la colère, l’incompréhension et la haine qu’il a pu ressentir alors que sa mère s’est détournée de lui à tout jamais. Son esprit tordu, psychopathique, déjà, se forme. L’origine de la noirceur de son caractère ne naît que quelques mois plus tard. Affamé, désorienté, livré à lui-même, le petit Pedro rencontre un homme qui lui promet de l’amener en sûreté et de lui donner à manger. Innocent, le garçon accepte et tombe dans les griffes d’un pédophile, qui va abuser de lui à de multiples reprises. De l’aveu même du futur tueur, c’est alors qu’il était la victime de ces actes ignobles que son désir de vengeance est né. Cela allait passer par une chose : violer des petites filles, torturer, et tuer.

Comment Pedro Alonso López en est-il venu à passer à l’acte ? En 1969, le jeune homme doit purger sept ans de prison pour un vol de voiture à la prison de la Picota à Bogota. C’était cher payé, mais le gouvernement colombien n’avait pas le choix : pour dissuader la prolifération de la violence dans les rues, il fallait agir avec force.

Lancé dans une frénésie meurtrière absolument ahurissante, l’homme en quête de vengeance n’est pas près de s’arrêter. Toutes les occasions sont bonnes pour tuer. Il détient même le funeste record attribué par le Guinness Book de « tueur en série le plus prolifique ». Mais la frénésie n’est pas systématiquement gage de prudence. Et López, comme tous les autres, va finir par se faire prendre. Comment ce loup sanguinaire a-t-il fini par être muselé ?