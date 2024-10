Documentaire



Dans un contexte où la lutte contre les violences conjugales et intra-familiales est érigée en cause nationale, ce documentaire explore les défis auxquels les juges sont confrontés lorsqu’il s’agit de démêler le vrai du faux dans les témoignages des victimes et des agresseurs. À travers trois affaires emblématiques, il met en lumière la complexité du travail judiciaire face à des situations humaines souvent troublantes : une femme de 75 ans accusée de violences envers sa soeur, un homme récidiviste menacé de lourdes peines pour avoir menacé de mort son ex-conjointe, et un couple en proie à des accusations contradictoires où l’épouse, après avoir porté plainte, revient sur sa parole en appel pour défendre son mari. Ce numéro de « Justice en France » offre un regard saisissant sur les dilemmes moraux et juridiques auxquels sont confrontés les magistrats dans leur quête de justice.