Comment un État choisit-il qui punir, comment punir, et pourquoi ?Comparution immédiate pour les mineurs, surveillance algorithmique, justice d’exception… Vanessa Codaccioni, politologue, analyse ce qu’on voit depuis des années : plus de lois sécuritaires, plus de prisons, moins de débats sur les causes sociales.

Dans cette vidéo, elle éclaire les mécanismes de la répression moderne :

– Comparution immédiate pour les mineurs

– Banalisation de la surveillance

– Le passage de la peur du « rouge » à celle de la « racaille »

– Et l’installation d’un paradigme sécuritaire où l’État veut contrôler, punir, prévenir — coûte que coûte.